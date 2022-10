Russia-Ucraina: Putin, obiettivo principale dell'operazione militare è proteggere Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo principale dell'operazione militare speciale è la protezione del Donbass. Lo ha reso noto il presidente russo, Vladimir Putin, in una conferenza stampa presso il Forum Valdai Club a Mosca. "L'ho detto nel giorno dell'inizio dell'operazione militare speciale, lo scopo principale è l'aiuto al Donbass. Se avessimo fatto in altro modo, non avremmo potuto posizionare le nostre forze attorno al Donbass", ha affermato Putin. In particolare, come ha spiegato il presidente russo, quando le forze russe sono giunte sia da sud che da nord nel territorio del Donbass "è diventato evidente che le persone che vivevano in quei territori storici vedevano il loro futuro insieme alla Russia, e non potevamo non rispondere a questo". (Rum)