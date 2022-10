Imprese: analisti, utile netto Mediobanca sopra le aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile netto di Mediobanca a 263 milioni di euro nel terzo trimestre è al di sopra delle nostre stime di 228 milioni di euro, grazie a ricavi in crescita del 6 per cento e costi in calo del 5 per cento, parzialmente compensati da accantonamenti in aumento del 10 per cento e da un'aliquota fiscale più elevata. Confermata la guidance per l'Eps. È quanto scrivono gli analisti di Kepler, commentando i risultati del terzo trimestre 2022 di Mediobanca. (Rin)