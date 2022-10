Ucraina: segretario Difesa Usa, sicurezza europea mai così in pericolo dalla guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressione della Federazione Russa nei confronti dell’Ucraina rappresenta una sfida ai valori democratici della comunità internazionale. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, durante una conferenza stampa organizzata al Pentagono dopo la pubblicazione della strategia nazionale in materia di difesa. “La guerra in Ucraina rappresenta la più grande minaccia alla sicurezza europea dopo la fine della Seconda guerra mondiale”, ha detto. (Was)