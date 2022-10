Roma: Casini-Leoncini (Iv), bilancio negativo per amministrazione Gualtieri su commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, in una nota, dichiarano: "Un segnale forte, risposte concrete e uno scatto deciso in avanti che favorisca il rilancio del commercio e delle attività produttive. È quello che ci si aspetterebbe dall'amministrazione Gualtieri per sostenere un comparto oggi in estrema sofferenza, con un gran numero di esercizi a rischio chiusura, non soltanto in centro. Secondo Confartigianato - spiegano i consiglieri capitolini di Italia viva - infatti sono circa mille le imprese artigiane che potrebbero chiudere a breve e Confesercenti parla addirittura di 1.500 bar e undici mila negozi destinati a non alzare più le saracinesche. Le botteghe storiche, poi, sempre più assediate da mini-market e negozi di souvenir, circondate spesso da cumuli di rifiuti, chiudono ormai in una sorta di indifferenza generale, facendo scomparire così parte del Made in Italy e della nostra storia. Una desertificazione - sottolineano Casini e Leoncini - che ci preoccupa molto e che è diventata ancora più visibile dopo il Covid e la guerra in Ucraina, aggravata ulteriormente dalla crisi energetica. Ma su questo fronte caldissimo, invece, nulla si muove e i pochi segnali che arrivano, dopo un anno di mandato registriamo in Aula soltanto l'approvazione della delibera sui Food Districts, iniziativa apprezzabile ma insufficiente, non sono per niente incoraggianti". (segue) (Com)