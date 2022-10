Roma: Casini-Leoncini (Iv), bilancio negativo per amministrazione Gualtieri su commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è una visione sul futuro di questa città - proseguono Casini e Leoncini nella nota - serve un cambio di passo. Roma non ha bisogno di soluzioni emergenziali ma di interventi a lungo termine. È necessario lavorare subito a un nuovo Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico, ad esempio, per dare ai commercianti regole certe e una prospettiva concreta di sviluppo. L'amministrazione dovrebbe intervenire per modificare al più presto il catalogo degli arredi, puntando su innovazione e dehors ecosostenibili, in modo che gli spazi esterni dei locali possano diventare strumento di rigenerazione urbana e contribuire a esaltare la bellezza di tanti palazzi romani e a mantenere il decoro di piazze e strade. Dovrebbe inoltre intervenire in maniera puntuale per regolamentare le occupazioni su viabilità principale, garantendo la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità delle persone - con l'installazione di dissuasori - ma anche un'efficace azione sanzionatoria e di controllo sulle occupazioni che risultano abusive", concludono i consiglieri capitolini di Italia viva. (Com)