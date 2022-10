Difesa: segretario Usa, da Russia e Ucraina nessun segnale su utilizzo bomba sporca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno riscontrato alcun segnale del possibile utilizzo di una bomba sporca da parte della Russia, né tantomeno da parte dell’Ucraina. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, durante una conferenza stampa organizzata al Pentagono dopo la pubblicazione della strategia nazionale in materia di difesa. “La leadership di Kiev ci ha confermato di non stare pianificando nulla del genere: in questa situazione, è fondamentale mantenere aperte le linee di comunicazione”, ha detto. (Was)