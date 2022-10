Lombardia: Confcommercio, ottimismo per il ponte del primo novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ponte del primo novembre la Lombardia beneficerà della voglia di spostarsi e di prendere un momento di pausa dalle attività quotidiane. Anche grazie al calendario e alle previsioni meteorologiche, in regione viene confermato il trend di Federalberghi nazionale, che stima in 11,8 milioni gli italiani in viaggio: il 96 per cento resterà in Italia. Per quasi il 26 per cento sceglierà come alloggio alberghi, residence e villaggi. Il giro d'affari complessivo previsto è in 3,45 miliardi di euro. In Lombardia buone presenze si registrano sui laghi, con un'occupazione media del 70 per cento e punte dell'80 per cento sul lago di Como. Bene anche la montagna, con Livigno dove gli alberghi saranno occupati mediamente intorno all'80 per cento. Un'importante spinta al turismo viene dalle città, dove già dalla scorsa primavera anche le guide turistiche registrano un trend positivo: gli alberghi di Brescia città per il ponte del 1° novembre avranno stanze occupate tra il 70 e l'80 per cento (+15-20 per cento sul 2021), Bergamo beneficerà anche dell'arrivo di turisti stranieri, soprattutto dal nord Europa, mentre a Mantova le strutture ricettive hanno picchi di prenotazioni oltre il 90 per cento. "Dalla fine delle restrizioni Covid il turismo lombardo è in ripresa, con i ponti della scorsa primavera e i grandi eventi che hanno trainato le presenze turistiche, anche dall'estero – dichiara il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti – E la voglia di Lombardia, sia dei lombardi sia di chi viene da fuori, è ora confermata. Uno spiraglio di luce, ma caro energia e inflazione preoccupano". (Com)