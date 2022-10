Russia: Putin, non abbiamo sottovalutato l'Ucraina come avversario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha sottovalutato l'Ucraina come avversario. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso del suo intervento al Forum Valdai Club di Mosca. "Il fatto è che abbiamo visto cosa stava succedendo. Negli ultimi otto anni hanno creato un'area fortificata a una profondità abbastanza grande nel Donbass", ha osservato Putin. Secondo il presidente, la Russia era ben consapevole che il conflitto in quei territori sarebbe continuato, e se aspettava di più, tutto sarebbe diventato "più difficile, più pericoloso" per Mosca, che avrebbe subito "maggiori perdite". (Rum)