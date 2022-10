Azione: Calenda, delusione cronisti, rapporto con Renzi funziona perfettamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Con grande delusione dei cronisti, il rapporto con Matteo Renzi e Italia viva funziona perfettamente", puntualizza nella sua newsletter il leader di Azione, Carlo Calenda. "Abbiamo dato seguito a quanto promesso agli elettori formando gruppi unici con presidenze alternate; Richetti alla Camera e Paita al Senato. Abbiamo presentato insieme il piano per il tetto del costo delle bollette gas e luce. Stiamo lavorando per la presentazione delle proposte in vista della legge di Bilancio", spiega. (Rin)