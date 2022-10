Difesa: segretario Usa, presto sistemi Nasams a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate ucraine hanno a disposizione gli strumenti necessari per ottenere risultati sul campo, ed è quello che stanno facendo. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, durante una conferenza stampa organizzata al Pentagono dopo la pubblicazione della strategia nazionale in materia di difesa. “Quello che serve più di ogni altra cosa, in questo momento, è rafforzare le capacità ucraine in termini di difesa aerea, ed è un aspetto che abbiamo sottolineato all’ultima riunione del gruppo di contatto: nei prossimi mesi ci aspettiamo di riuscire a consolidare questa capacità grazie alla consegna dei sistemi Nasams”, ha detto. (Was)