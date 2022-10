Expo 2030: Roma e l’Italia puntano anche sul rispetto dei diritti del lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso in cui la Capitale si aggiudicasse la realizzazione dell’evento internazionale “il ritorno economico stimato sull'investimento è di 1 a 5, quindi se investiamo sulle infrastrutture 10 miliardi di euro come è stato fatto per Milano, tra ricavi diretti e indiretti dopo questi 8 anni di lavoro dovremmo ricevere circa 50 miliardi", ha chiarito Scognamiglio. L’esposizione, quindi, potrebbe generare migliaia di posti di lavoro. “È difficile fare una stima a braccio di quanti posti di lavoro verranno creati, ma saranno diverse migliaia anche pensando agli investimenti nel post, come avvenuto a Milano", ha osservato Scognamiglio. E l’obiettivo dell’amministrazione è che gli impieghi si trasformino in lavoro a tempo indeterminato con una ricaduta sulla città, abbattendo così il tasso di disoccupazione nella Capitale. (segue) (Rer)