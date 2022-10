Portogallo: presidente de Sousa, Bce dovrebbe riconsiderare rialzo "galoppante" tassi interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) dovrebbe "riconsiderare" entro la fine di quest'anno il "rialzo galoppante" dei tassi d'interesse, che potrebbe essere "l'opzione sbagliata" nell'attuale congiuntura per risolvere il problema dell'inflazione e della crescita economica. Lo ha detto il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, in alcune dichiarazioni ai giornalisti presso la Fondazione Calouste Gulbenkian a Lisbona, sottolineando che aumentare i tassi d'interesse a questo ritmo rischierebbe di "danneggiare la salute del paziente con l'idea di salvarlo". Alla domanda se il bilancio dello Stato proposto dal governo portoghese per il 2023 preveda misure sufficienti per aiutare le famiglie, Rebelo de Sousa ha risposto che il primo ministro, Antonio Costa, ha già detto durante il dibattito in Aula che c'è spazio per ripensare a quanto annunciato finora, riferendosi al voto finale previsto per il 25 novembre. Secondo il capo di Stato lusitano, tutti i governi europei stanno monitorando l'intervento delle banche centrali e le conseguenze che esso ha sull'aumento dei tassi di interesse e sulla vita delle persone e "per questo valeva la pena di affrontare il problema all'inizio".(Spm)