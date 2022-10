Imprese: Inwit, nel terzo trimestre utile netto +37,3 per cento e ricavi +8,4 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utile netto di Inwit nel terzo trimestre si attesta a 75 milioni di euro, in crescita del 37,3 per cento rispetto allo stesso periodo 2021. I ricavi si attestano a 214,8 milioni di euro con una crescita, rispetto all’anno precedente, del +8,4 per cento (crescita organica dell'8,9 per cento) derivante dal progressivo impatto delle nuove ospitalità contrattualizzate nei precedenti trimestri. Lo rende noto il Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture wireless italiane (Inwit), riunitosi oggi sotto la presidenza di Oscar Cicchetti, che ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022. Nei primi nove mesi, l'utile netto si attesta a 217 milioni di euro, in crescita del 45 per cento rispetto allo stesso periodo 2021. I ricavi si attestano invece a 632,5 milioni di euro in aumento del +8,8 per cento, rispetto allo stesso periodo 2021 (a 581,2 milioni di euro) inclusi ricavi one-off (crescita organica del +9,1 per cento). (Rin)