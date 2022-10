Cina-Usa: ministero Difesa Pechino, vendita armi a Taiwan aumenta rischio di scontro nello Stretto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni seguono quelle del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che invece attribuisce le tensioni nello stretto di Taiwan alla decisione della Cina di ripudiare lo status quo che vige da più di cinquant'anni. Blinken ha formulato le sue osservazioni in un'intervista concessa all'emittente "Bloomberg", durante la quale ha commentato anche lo stato delle relazioni tra Stati Uniti e Cina. "Il governo di Pechino ha deciso che lo status quo non è più accettabile, di accelerare il processo attraverso il quale intendono perseguire la riunificazione", ha affermato il segretario. La Cina "ha anche assunto decisioni attraverso le modalità con le quali intende perseguire tale obiettivo, incluso un aumento della pressione e della coercizione ai danni di Taiwan", senza escludere "la possibilità di ricorrere alla forza", ha accusato Blinken. Secondo il segretario, la questione relativa a Taiwan è cruciale per determinare l'indirizzo delle future relazioni tra Stati Uniti e Cina, che sono per Washington "le più importanti e le più complicate". Secondo il segretario, entrambi i Paesi sono giunti ad un "punto di svolta" legato alla fine dell'ordine post-Guerra fredda, che vede sia Washington che Pechino in competizione per definire le regole future delle relazioni globali. "Esistono divergenze fondamentali, che ci vedono in competizione. Non lo nascondiamo, né lo fa Pechino. Ma continuiamo anche, e credo che il mondo si aspetti che continuiamo a cooperare su grande questioni che non interessano solo le vite di cinesi e americani, ma di tutte le persone del mondo", ha aggiunto Blinken, riferendosi al cambiamento climatico e alla salute globale. (Cip)