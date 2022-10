Expo 2030: Roma e l’Italia puntano anche sul rispetto dei diritti del lavoro - foto 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Tra i punti di forza del progetto Expo 2030 di Roma c'è la tutela della sicurezza e dei diritti sul lavoro. Per questo oggi, nella Sala delle Bandiere in Campidoglio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha siglato un protocollo con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, al fine di dimostrare che “in Italia si rispettano i diritti del lavoro, e non credo che tutti i Paesi competitor possano dire lo stesso. Ci sarà un metodo molto rigoroso, non soltanto di rispetto della legge, che già è dovuto, ma facciamo anche un passo in più: non abusare di stage o lavoro volontario per lavori che vanno svolti con contratti regolari", ha detto Gualtieri. Il "Protocollo d’intesa per la candidatura di Roma Expo 2030. Intenti, impegni e relazioni sindacali” è stato firmato dal sindaco Gualtieri e dai rappresentanti sindacali Michele Azzola della Cgil Roma e Lazio, Carlo Costantini della Cisl Roma e Rieti e Alberto Civica della Uil Roma e Lazio, alla presenza del direttore generale del Comitato promotore Roma Expo 2030, Giuseppe Scognamiglio.