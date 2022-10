Iran: Francia condanna repressione delle manifestazioni di protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha condannato il proseguimento delle repressioni che le autorità iraniane stanno applicando alle manifestazioni scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini, la ragazza che ha perso la vita dopo essere stata arrestata perché indossava male il velo. "L'Iran continua la sua logica di repressione violenta e di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali, soprattutto nella città di Saqqez ieri durante i raduni e le commemorazioni dei 40 giorni dalla morte di Mahsa Amini", ha spiegato il ministero degli Esteri di Parigi. "Lo testimoniano anche le sanzioni prese contro dei media liberi come (l'emittente radiofonica francese) Rfi in lingua persiana", ha aggiunto il dicastero. "Continuiamo a lavorare con i nostri partner europei, anche per esaminare nuove sanzioni mirate contro i responsabili delle autorità iraniane autori della repressione e delle violenze nei confronti della popolazione iraniana", ha poi fatto sapere il ministero.(Frp)