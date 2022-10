Israele-Libano: Biden, accordo su confini marittimi è base per Medio Oriente stabile e prospero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è congratulato con le autorità di Israele e Libano sul recente accordo per la demarcazione dei confini marittimi, dopo che entrambe le parti hanno inviato la relativa documentazione alle Nazioni Unite. In una nota, il presidente Usa ha ricordato che questo “accordo storico garantirà gli interessi di entrambi i Paesi, e rappresenta una base per la stabilità e la prosperità della regione”. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, continueranno a giocare un ruolo di mediazione durante l’entrata in vigore dell’accordo. “L’energia, soprattutto nel Mediterraneo orientale, non deve rappresentare una causa di conflitti, ma uno strumento per la cooperazione, la stabilità e la sicurezza: questo accordo è un passo in avanti verso un Medio Oriente integrato e prospero”, ha concluso. (Was)