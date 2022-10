Roma: Pedica (+Eu), no a tempi biblici per riparazione ascensori e scale mobili metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "è vergognoso il numero di scale mobili e ascensori fermi nelle stazioni delle metropolitana". Lo afferma in una nota il segretario del Lazio di Più Europa, Stefano Pedica. "La situazione la conosciamo da anni, ma finora nulla è stato fatto per cambiarla - spiega -. Adesso speriamo che alle parole seguano i fatti e che il programma degli interventi di manutenzione proceda spedito. Basta tempi biblici. Ogni giorno basta andare sul sito dell'Atac per rendersi conto della situazione: quasi ovunque scale mobili e ascensori e montascale rotti o in revisione. In pratica - prosegue - il servizio di trasporto pubblico per un portatore di handicap è quasi inaccessibile. Eppure - sottolinea - non stiamo parlando di una città qualunque ma della Capitale d'Italia. La giunta Gualtieri si è ritrovata con un'eredità molto pesante - conclude - ma dopo un anno ci aspettiamo di vedere qualche miglioramento". (Com)