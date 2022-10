Paesi Bassi: tre persone arrestate a L'Aia per azione dimostrativa contro dipinto "La ragazza con l'orecchino di perla"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state arrestate al museo Mauritshuis, a L'Aia, dopo un'azione dimostrativa sull'emergenza climatica che ha coinvolto famoso dipinto di Johannes Vermeer, "La ragazza con l'orecchino di perla". I tre sono stati arrestati per "violenza pubblica contro la proprietà", come hanno reso noto le forze dell'ordine. Una persona ha incollato la testa al vetro che copre il dipinto, mentre un'altra ha incollato la mano al muro accanto. Il dipinto non è stato danneggiato a seguito dell'azione di protesta. "Le condizioni del dipinto sono state esaminate dai nostri restauratori. Fortunatamente, il capolavoro, dietro il vetro, non è stato danneggiato", ha affermato il museo. Il dipinto sarà ricollocato in galleria quanto prima, ma lo spazio sarà temporaneamente chiuso al pubblico. Il video della protesta all'Aia mostra una persona che sembrava incollare la testa al dipinto, mentre un'altra gli scaricava addosso una lattina di zuppa di pomodoro. "Come ti senti quando vedi qualcosa di bello e di inestimabile apparentemente distrutto davanti ai tuoi occhi? Ti senti indignato?" ha chiesto uno dei manifestanti dopo aver incollato la mano al muro accanto al dipinto. "Dov'è quella sensazione quando vedi il pianeta venire distrutto davanti ai tuoi occhi?". Gli attivisti indossavano magliette con la scritta "Just Stop Oil", il gruppo dietro le precedenti proteste sui combustibili fossili, incluso un incidente in cui i manifestanti hanno lanciato il contenuto di una lattina di zuppa di pomodoro contro un dipinto di Van Gogh a Londra. Just Stop Oil non si è immediatamente preso il merito dell'incidente al Mauritshuis sui suoi canali di social media o sul suo sito web. "L'arte è indifesa e il Mauritshuis rifiuta fermamente di tentare di danneggiarla per qualsiasi scopo", ha affermato il museo. (Beb)