Ue-America Latina: Borrell, Cina ci ha superato nel commercio ma siamo i primi investitori

- La Cina ha superato l’Unione europea in America Latina in termini commerciali, ma l’Ue continua ad essere il principale fornitore di capitali e di tecnologia nella regione. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, intervenendo oggi al terzo incontro Ue-Comunità dell’America Latina e dei Caraibi (Celac), tenuto oggi a Buenos Aires. “L’Ue è il primo investitore nella regione con uno stock accumulato di 800 miliardi di euro e con la prospettiva di 3mila miliardi di euro. Le aziende europee hanno investito in America Latina più che in Cina, Giappone, in Russia e in India insieme. So che mi guardate con scetticismo pensando che ci dev’essere un errore nelle mie statistiche. No, non c’è”, ha detto Borrell. “Siamo il terzo socio commerciale della regione. E’ vero, la Cina ci ha sorpassato. La Cina compra di più, ma noi continuiamo ad essere i principali fornitori di capitali e di tecnologia. Non siamo neanche da scartare dal punto di vista commerciale, perché il nostro commercio l’anno scorso ha superato i 200 mila miliardi ed è aumentato del 22 per cento”, ha detto il capo della diplomazia europea.(Abu)