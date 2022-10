Taiwan: conclusa a Taipei assemblea Movimento mondiale democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi a Taiwan l'undicesima assemblea del Movimento mondiale per la democrazia (Wdm), un evento di tre giorni cui hanno partecipato circa 300 tra attivisti, esperti, responsabili politici e donatori di 70 Paesi. Il ministero degli Affari esteri di Taipei ha salutato la conclusione dell'appuntamento con un messaggio su Twitter, evidenziando l'importanza di "restare uniti" nella tutela della democrazia a livello globale. L'assemblea è stata aperta dalla presidente taiwanese Tsai Ing-wen, che ha sollecitato le democrazie globali a collaborare per "tutelare i loro valori" e "contenere l'influenza esercitata dai regimi autoritari". Attori come Cina e Russia continuano a erodere le istituzioni democratiche ponendo alle democrazie globali "la più grande sfida dai tempi della Guerra fredda", ha detto Tsai, ricordando anche le pressioni militari e gli attacchi informatici cinesi subiti dall'isola. All'evento è intervenuto anche l'attivista del campo pro-democratico di Hong Kong, Nathan Law, auto-esiliatosi a Londra dopo la promulgazione della Legge sulla sicurezza nazionale da parte della Cina nel 2020. (segue) (Cip)