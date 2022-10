Taiwan: conclusa a Taipei assemblea Movimento mondiale democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Law ha evidenziato l'importanza di prestare sostegno agli attivisti e alla "comunità in esilio" come parte degli sforzi per contrastare l'autoritarismo, sollecitando una più attiva partecipazione delle giovani generazioni ai processi politici. La giornalista filippina Maria Ressa, insignita del premio Nobel per la pace nel 2021, ha incentrato il suo discorso sull'impatto della disinformazione nelle tornate elettorali, sollecitando riforme per prevenire l'ascesa di "leader illiberali eletti democraticamente, che faranno pendere gli equilibri di potere a livello globale dalla democrazia al fascismo". Ressa, che presiede il comitato direttivo del Movimento, è stata anche tra i moderatori di una conversazione tra il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, e il presidente della commissione parlamentare Esteri dell'Ucraina, Oleksandr Merezhko. (segue) (Cip)