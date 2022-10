Taiwan: conclusa a Taipei assemblea Movimento mondiale democrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wu ha incentrato il suo intervento sulle politiche adottate dalla Cina nell'Indo-Pacifico, tra cui la promulgazione della Legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong, che "ha estirpato ogni briciolo di libertà al popolo" della regione amministrativa speciale. "Le democrazie non hanno fatto pagare alla Cina (il prezzo delle sue azioni) e Pechino ora è incentivata ad assumere il controllo di Taiwan", ha detto il titolare della diplomazia taiwanese, dicendosi certo che Pechino "non si fermerà" a questo. Tra i relatori c'è stata anche la giornalista statunitense-polacca Anne Applebaum, premio Pulitzer nel 2004, mentre per il governo taiwanese è intervenuta la ministra degli Affari digitali, Audrey Tang. L'assemblea ha onorato giovani disertori nordcoreani, comitati di resistenza sudanesi e donne afgane con i Tributi del coraggio della democrazia, riconoscimenti attribuiti a movimenti che promuovono la libertà e i diritti umani. L'evento, ospitato all'hotel Grand Hyatt, è organizzato in collaborazione con la Fondazione di Taiwan per la democrazia, Garden of Hope Foundation, Taiwan Tongzi (Lgbtq+) Hotline Association, Information Operations Research Group (Iorg) e Taiwan Youth Association for Democracy. (Cip)