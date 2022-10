Usa: al 22 ottobre 217 mila richieste per sussidio disoccupazione, lieve aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana del 22 ottobre, negli Stati Uniti sono state registrate 217 mila richieste per il sussidio di disoccupazione: tremila in più rispetto ai sette giorni precedenti. Stando ai dati pubblicati dal dipartimento del Lavoro, la media mensile si è attestata a 219 mila, con un incremento di 6.750 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale della forza lavoro che attualmente riceve il sussidio di disoccupazione è pari all’un per cento nella settimana del 15 ottobre, invariata rispetto ai sette giorni precedenti. (Was)