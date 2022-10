Veneto: Giunta approva primi bandi da 25 milioni per Programma regionale Fse e Fse+ 2021-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale veneta ha dato il via libera ai primi bandi riguardanti il Programma regionale Fse e Fse+ 2021-2027, approvati ad agosto dalla Commissione europea. "Siamo pronti a partire con un primo pacchetto di risorse, pari a oltre 25 milioni di euro, per sostenere i progetti di inserimento lavorativo per le persone più fragili e più a rischio di esclusione sociale”, ha dichiarato il presidente della regione Veneto Luca Zaia. “Le politiche per il lavoro del Veneto sono riconosciute come punto di riferimento a livello nazionale ed europeo. Vogliamo continuare ad investire per dare risposte puntuali nel campo dell'occupazione", ha aggiunto. Con questo primo finanziamento "si tratta di lavorare sulla personalizzazione dei bisogni delle persone fragili. Infatti, dieci milioni sono indirizzati all'apprendistato professionalizzante, dieci milioni a work experience, cinque milioni ai lavoratori di pubblica utilità e 150 mila euro, aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal programma Gol, per i voucher di conciliazione", ha spiegato l'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan. (Rev)