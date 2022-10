Difesa: Carta (Leonardo), per molti Paesi Ue spesa al 2 per cento del Pil non è obiettivo ma punto di partenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria europea della difesa ha sofferto sino ad oggi di una forte compressione degli investimenti e di una sottocapitalizzazione. Lo ha detto il presidente di Leonardo, Luciano Carta, parlando alla conferenza intitolata “Sicurezza e difesa europea, quo vadis?”, organizzata a Roma dall’Istituto Affari Internazionali in partnership con il ministero degli Esteri. “Spesso è stata offerta una visione distorta della difesa, dimenticando il suo contributo alla sicurezza del Paese e della comunità internazionale. A livello europeo non ci aiuta la frammentazione del mercato, che ha comportato una duplicazione delle capacità. Le dimensioni ridotte del mercato domestico europeo sono un problema”, ha detto Carta. “Per garantire un livello di prontezza adeguato, un passo da compiere è quello di nuovi investimenti nazionali ed europei. Nel 2021 il budget della difesa dell’intera Ue è stato di 220 miliardi di euro. Se i Paesi membri raggiungessero il famoso 2 per cento del Pil, il valore aumenterebbe dai 60 ai 70 miliardi all’anno”, ha spiegato il presidente di Leonardo. Per molti Paesi, “il 2 per cento del Pil non è più un obiettivo ma un punto di partenza”, ha charito. (segue) (Res)