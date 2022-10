Difesa: Carta (Leonardo), per molti Paesi Ue spesa al 2 per cento del Pil non è obiettivo ma punto di partenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ necessario che gli Stati membri concordino le capacità da sviluppare in maniera collaborativa, riducendo la frammentazione e agendo più sulla razionalizzazione della domanda che su quella dell’offerta. Servono requisiti comuni, coordinamento dei programmi, procurement di investimenti rivolti non solo all’acquisto di prodotti finiti ma anche alla ricostruzione di capacità industriali”, ha proseguito. Carta ha ricordato che “pochi giorni fa, Lockheed Martin ha annunciato l’incremento delle linee di produzione degli Himars, dimostratisi utili nel teatro bellico ucraino”. Ciò è stato possibile perché “partono da mesi di investimenti per 65 milioni di dollari con una certezza che loro hanno e noi non necessariamente: saranno ripagati abbondantemente dal Pentagono. Hanno le spalle coperte dalla Difesa”, ha avvertito Carta. (Res)