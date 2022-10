Turismo: assessore Roma, mostra Valentino a Doha è occasione di promozione internazionale città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Doha, in Qatar, l'inaugurazione della mostra Forever Valentino Exhibition, della Maison Valentino, che ha al centro la storia della Maison e il suo intreccio con la città di Roma. Lo comunica in una nota l'assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato. "Roma e Valentino hanno un rapporto simbiotico - spiega -. Una storia che nasce fin dalla fondazione della Maison e che abbiamo voluto rinnovare con la sfilata monumentale dello scorso luglio in piazza di Spagna, che ha iconicamente segnato, dopo anni, il ritorno dell'alta moda internazionale nella nostra città. Una storia che trova sublimazione nella sua dimensione internazionale oggi a Doha, con l'inaugurazione della mostra Forever Valentino Exhibition, che sarà esposta fino ad aprile e che nel solo mese dei mondiali di calcio a novembre potrà essere vista dagli oltre 1,5 milioni di visitatori che arriveranno per il grande evento sportivo. L'istallazione artistica al M7 Museum of Qatar ha al centro la storia della Maison che si intreccia con Roma - prosegue -. Con la ricostruzione della scalinata di piazza di Spagna, della sede dell'atelier di piazza Mignanelli e degli spazi di lavoro dove ieri Valentino Garavani e oggi Pierpaolo Piccioli hanno disegnato tutte le collezioni. In mostra gli abiti più suggestivi, che appartengono alla storia di Valentino ma anche alla storia del fashion e di Roma. C'è Valentino - aggiunge -, c'è l'alta moda e c'è anche la nostra città, con le sue suggestioni e le immagini della sfilata evento di pochi mesi fa che hanno fatto e continuano a fare il giro del mondo". (segue) (Com)