Turismo: assessore Roma, mostra Valentino a Doha è occasione di promozione internazionale città (2)

- "Con il gruppo Valentino e con il direttore creativo Pierpaolo Piccioli - sottolinea Onorato - condividiamo la medesima visione della città: moderna, inclusiva e che guarda al futuro rispettando il glorioso passato. Puntiamo sulla grande bellezza della storia e dei monumenti per valorizzare il presente e per creare opportunità di promozione e di sviluppo turistico. Questa mostra è un grande spot internazionale per Roma - conclude -, un'occasione straordinaria che genererà nei visitatori la curiosità e il desiderio di visitare dal vivo i luoghi e gli spazi che a Doha potranno vivere come un'anticipazione. Siamo orgogliosi della collaborazione con Valentino, che è un perfetto ambasciatore nel mondo di Roma e del suo fascino eterno, fuori dal tempo e dalle convezioni". (Com)