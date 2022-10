Spagna: ministro Inclusione, sfida crisi attuale è mantenere potere d'acquisto dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna la "sfida" nell'attuale crisi è quella di mantenere il potere d'acquisto dei cittadini o di mitigare il più possibile questo calo, concentrandosi sui più vulnerabili. Lo ha detto il ministro dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazioni, José Luis Escrivá, durante il suo intervento ad un forum organizzato a Tarragona (Catalogna). Di fronte a un contesto che ha definito "sempre più incerto", Escrivá ha sostenuto che le politiche pubbliche devono promuovere l'armonizzazione tra crescita economica e coesione sociale per ridurre le disuguaglianze e fornire "certezze" che compensino il contesto attuale. Il ministro ha assicurato che il sistema pensionistico spagnolo è "ragionevolmente equo e solidale", anche se ha precisato che probabilmente può essere "migliorato" con un aumento delle pensioni per mantenere il potere d'acquisto. Escrivá ha poi definito "straordinari" i risultati della recente riforma del lavoro approvata dal governo che ha portato a un aumento del numero di contratti a tempo indeterminato. (segue) (Spm)