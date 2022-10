Spagna: ministro Inclusione, sfida crisi attuale è mantenere potere d'acquisto dei cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso della Catalogna sono passati dal 74 all'85 per cento in generale e dal 52 al 75 per cento tra coloro che hanno meno di 30 anni. Infine, il ministro ha rivendicato la capacità di "resilienza" della Spagna che è stato il Paese che "è cresciuto di più" in termini di occupazione dopo la pandemia del coronavirus evidenziando che la crisi provocata dalla guerra in Ucraina si sta svolgendo "senza distruzione di posti di lavoro". (Spm)