Venezia: il Teatro Goldoni compie 400 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Teatro Goldoni di Venezia compie 400 anni. Per celebrare questo importante appuntamento è stata pensata l'iniziativa triennale dal titolo 'Goldoni 400. Il Teatro Viaggiante' composta da numerosissimi eventi e 30 spettacoli che verranno messi in scena in diversi teatri per onorare la tradizione del teatro goldoniano e alcuni spettacoli che faranno parte del progetto di teatro diffuso. "Ho aderito subito all'idea del presidente Zaia di allargare questa eccellenza alle altre città del Veneto", ha dichiarato durante l'evento di presentazione il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. "Abbiamo fatto scelte culturali comuni insieme alla Regione, scelte che ci stanno premiando. Il Comune ha investito circa tre milioni di euro nel teatro Goldoni. Stiamo mettendo in efficienza i teatri - ha poi proseguito - è necessario sempre aggiornare i luoghi, che devono essere a norma e sempre più accoglienti. La cultura ha sofferto durante la pandemia. Portiamo i giovani ad avvicinarsi all'arte e alla cultura: anche il teatro si apre a quest'idea". (Rev)