Libano-Israele: firmato l'accordo su demarcazione confini marittimi presso sede Unifil (2)

- A Naqoura è presente anche l'ambasciatrice di Francia in Libano, Anne Grillo. All'arrivo a Naqoura, secondo l’emittente televisiva locale "Mtv”, la delegazione libanese avrebbe rifiutato di entrare nella sede di Unifil per protestare contro la presenza di diverse navi militari israeliane nelle acque territoriali libanesi. Ciononostante, le due delegazioni si sono sedute in stanze separate e ciascuna ha firmato l'allegato, prima di consegnarlo all'inviato statunitense Hochstein, che lo inoltrerà all'Onu. (segue) (Lib)