Expo 2030: Gualtieri, punto forza Italia e Roma è rispetto diritti del lavoro

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Tra i punti di forza del progetto Expo 2030 di Roma c'è la tutela della sicurezza e dei diritti sul lavoro, infatti, "con questo protocollo vogliamo mostrare che in Italia si rispettano i diritti del lavoro, e non credo che tutti i Paesi competitor possano dire lo stesso. Ci sarà un metodo molto rigoroso, non soltanto di rispetto della legge, che già è dovuto, ma facciamo anche un passo in più: non abusare di stage o lavoro volontario per lavori che vanno svolti con contratti regolari". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del protocollo siglato con i sindacati Cgil, Cisl e Uil per Expo 2030. Come è stato per Expo a Milano "abbiamo siglato - ha aggiunto - un protocollo con i sindacati che ci impegna a lavorare insieme su vari ambiti per questi obiettivi, ovvero il rispetto dei contratti, la formazione professionale, evitare l'abuso e l'utilizzo improprio di prestazioni irregolari di lavoro e stage non retribuiti, favorire la sicurezza e gli indici di congruità sui contratti, anche per il lavoro sul post". (segue) (Rer)