Expo 2030: Gualtieri, punto forza Italia e Roma è rispetto diritti del lavoro (2)

- "Non solo facciamo tesoro dell'esperienza di Milano quindi, ma anche - ha continuato Gualtieri - un passo avanti per organizzare un'Expo totalmente sostenibile e costruita sul post, ovvero su cosa sarà: la rigenerazione urbana di un intero quadrante della città intorno agli assi dell'innovazione, della sostenibilità e dell'inclusione sociale. Tutto questo sarebbe poco credibile se all'interno della realizzazione delle opere poi il processo di preparazione e funzionamento dell'Expo contraddicesse questa impostazione, non fondandosi sulla valorizzazione del lavoro di chi contribuirà all'obiettivo. Ecco perché questo protocollo, ribadisco, è un tassello significativo nell'impostazione e nella traduzione di un metodo di concertazione e coinvolgimento delle forze sociali per la tutela e valorizzazione del lavoro e della sua dignità, un principio che stiamo cercando di affermare in tutte le nostre politiche. Questo ci dà forza e credibilità nel nostro percorso verso Expo e vogliamo che sia un metodo da applicare e rispettare sistematicamente quando si tratta dell'organizzazione di grandi eventi", ha concluso il sindaco. (Rer)