Difesa: Carta (Leonardo), Italia da sempre attiva in progetti trasversali dell’Ue

- L’Italia ha una buona tradizione, è da sempre molto attiva nei progetti trasversali dell’Ue nel campo della difesa. Lo ha detto il presidente di Leonardo, Luciano Carta, parlando alla conferenza intitolata “Sicurezza e difesa europea, quo vadis?”, organizzata a Roma dall’Istituto Affari Internazionali in partnership con il ministero degli Esteri. Leonardo, nello specifico, ha “un track record straordinario”. “Pensiamo alle eccellenze negli elicotteri, nell’elettronica per la difesa e non solo”, ha riferito Carta. “Il compito dei Paesi membri è di definire quali linee di azione congiunta sviluppare, compiere investimenti condivisi, sviluppare nuove soluzioni tecnologiche", ha proseguito. "Le nuove capacità, oltre che sviluppate, vanno peraltro mantenute e sviluppate nel tempo”, ha sottolineato il presidente di Leonardo, parlando di una “pianificazione fondamentale per individuare linee di sviluppo tecnologico e industriale”. (Res)