Fvg: assessore Finanze, estendere su tutto il territorio sportello anti-truffe Pordenone

- Lo sportello anti-truffe istituito oggi a Pordenone, il primo in Regione, dà avvio a un progetto che verrà esteso a tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. È l’auspicio manifestato oggi dall’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che ha preso parte alla sottoscrizione del protocollo tra la Guardia di finanza, l'Associazione dei finanzieri in congedo e l'associazione Consumatori attivi con l’obiettivo di informare e tutelare i cittadini dalle truffe. In aumento dal 2020, soprattutto nell'ambito del trading online, delle criptovalute e degli eco-bonus. "Non solo quelle online, ma quelle che tutti i giorni si manifestano nelle forme più diverse", ha spiegato l’assessore. "Allo sportello si troveranno risposte, nella totale garanzia dell'anonimato, sui dubbi e indicazioni su come agire nel caso si sia rimasti vittime di truffe. L'impegno dell'Amministrazione regionale c'è per dare sostegno anche finanziario a questa progettualità che dal Friuli occidentale verrà estesa a tutto il territorio regionale", ha aggiunto. (Frt)