Usa: Biden, dati sul Pil dimostrano che la ripresa economica sta andando avanti

- Per mesi, il Partito repubblicano ha continuato a parlare di una recessione negli Stati Uniti: eppure, i dati pubblicati dal dipartimento del Commercio, che hanno evidenziato una crescita del 2,6 per cento nel terzo trimestre del 2022, dimostrano ancora una volta che la ripresa sta proseguendo. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Si tratta di una dimostrazione ulteriore della resilienza dei cittadini statunitensi: scommettere contro di loro non è mai una scelta lungimirante”, ha detto, ricordando che il tasso di disoccupazione nel Paese è ai minimi da 50 anni. “I dati pubblicati oggi indicano che i salari stanno aumentando, e che i rialzi dei prezzi stanno rallentando: adesso è il momento di fare ancora di più per ridurre i costi in capo alle famiglie, soprattutto per quanto riguarda la benzina”, ha spiegato, aggiungendo che il prezzo alla pompa sta diminuendo, con la media alle stazioni di servizio attualmente pari a 3,39 dollari al gallone. (Was)