Expo 2030: Scognamiglio (Dg Comitato), ritorno investimenti stimato in uno a cinque

22 luglio 2021

- Da Expo 2030 "c'è un ritorno stimato sull'investimento di 1 a 5, quindi se investiamo sulle infrastrutture 10 miliardi di euro come è stato fatto per Milano, tra ricavi diretti e indiretti dopo questi 8 anni di lavoro dovremmo ricevere circa 50 miliardi". Lo ha detto il direttore generale del Comitato promotore Roma Expo 2030, Giuseppe Scognamiglio, in occasione della firma del protocollo tra il sindaco Roberto Gualtieri e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. "Il vero valore però è il fatto che accendiamo un faro su una città intera, comunicando al mondo che a Roma stiamo creando un'occasione - ha aggiunto -. È difficile fare una stima a braccio di quanti posti di lavoro verranno creati, ma saranno diverse migliaia anche pensando agli investimenti nel post, come avvenuto a Milano". (Rer)