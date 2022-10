Balcani: Bosnia farà parte del sistema di riscossione elettronica dei pedaggi iniziativa Open Balkan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina farà parte del sistema di riscossione elettronica dei pedaggi che esiste all'interno dell'iniziativa Open Balkan. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet", secondo cui oggi a Belgrado la compagnia statale che si occupa delle costruzioni stradali in Serbia ha avuto un primo incontro con le due società sorelle bosniache (una per entità) in merito all'espansione del sistema di riscossione elettronica unificata dei pedaggi anche in Bosnia Erzegovina. Da quanto è stato concordato, nelle prossime settimane si dovrebbe tenere un incontro tecnico tra i team delle tre società a cui seguirà l'implementazione dell'accordo. Finora nell'ambito dell'iniziativa Open Balkan, sono già stati raggiunti accordi tra Serbia, Macedonia del Nord e Albania sull'istituzione di un unico sistema di riscossione elettronica del pedaggio. (Seb)