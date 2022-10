Usa: alluvioni in Pakistan, nuovo pacchetto di aiuti umanitari da 30 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti umanitari da 30 milioni di dollari dopo le alluvioni che hanno colpito il Pakistan. In una nota, l’Agenzia ricorda che quest’anno gli Stati Uniti hanno fornito assistenza umanitaria al Paese per un valore complessivo di 97 milioni di dollari. Le risorse contribuiranno a rifornire le comunità più colpite dalle alluvioni di cibo, acqua potabile e trattamenti medici per la malnutrizione. Sono più di due milioni le case danneggiate o distrutte dall’acqua: gli aiuti Usaid serviranno anche a finanziare le strutture di accoglienza e sistemazioni provvisorie per chi ha perso la propria casa. (Was)