Speciale energia: Gazprom, lo snodo in Turchia è vantaggioso sia per la Russia che per l'Europa

- La creazione di uno snodo di gas è vantaggiosa per tutte le parti, non solo per Russia e Turchia, ma anche per Europa e Azerbaigian. Lo ha affermato Viktor Zubkov, amministratore delegato della Gazprom, nel corso della conferenza stampa presso il Forum economico eurasiatico di Verona che si tiene quest’anno a Baku. "Questo è (un progetto) vantaggioso per tutti: Russia, Turchia, Azerbaigian, Europa. Devono solo capire che potrà essere utile e affrontare seriamente la questione", ha detto Zubkov, rispondendo alla domanda su come l'Azerbaigian si rapporti all'idea di creare uno snodo del gas al confine tra Turchia e Ue. Inoltre, il rappresentante di Gazprom ha ricordato che la Russia e l'Azerbaigian continuano la cooperazione nell'ambito di gas. "L’Azerbaigian è sempre stato un nostro alleato", ha evidenziato Zubkov. (Rum)