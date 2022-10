Governo: Conte posta su Twitter affermazioni Scarpinato su Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio così". Lo scrive su Twitter il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, che posta quanto affermato del senatore pentastellato Roberto Scarpinato, ieri, in occasione della fiducia a palazzo Madama al governo guidato da Giorgia Meloni. "Noi siamo le nostre scelte presidente Meloni. E lei ha scelto da tempo da che parte stare. Non dalla parte degli ultimi, non dalla parte della Costituzione, non dalla parte dei martiri della Resistenza, di coloro che per la difesa della legalità costituzionale hanno sacrificato la propria vita", le parole di Scarpinato. (Rin)