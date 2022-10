Bangladesh: ministro, governo non intende rimandare Khaleda Zia in carcere prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khaleda Zia, presidente del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ed ex premier, con due condanne e imputazioni in vari altri processi, non sarà rimandata in carcere prima delle prossime elezioni legislative, previste entro la fine del 2023. Lo ha dichiarato oggi alla stampa il ministro del Diritto, della giustizia e degli affari parlamentari, Anisul Huq, ricordando che il governo ha sospeso la sua pena a due condizioni e assicurando che “non ha in programma di cambiare la decisione presa prima delle prossime elezioni”. Il 19 settembre il governo ha prorogato per altri sei mesi la sospensione della pena per motivi di salute, la sesta proroga dal 25 marzo 2020, data dell’iniziale concessione del beneficio. Il provvedimento è stato preso ai sensi della Sezione 401 del Codice di procedura penale, su richiesta della famiglia dell’interessata, a condizione che riceva le cure a Dacca e non lasci il Paese. (segue) (Inn)