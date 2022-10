Bangladesh: ministro, governo non intende rimandare Khaleda Zia in carcere prima delle elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader politica, 77 anni, soffre di varie patologie: artrite reumatoide, diabete, asma e cirrosi epatica. Nell’ultimo anno è stata ricoverata due volte all’Evercare Hospital della capitale. La sua famiglia ha chiesto al governo di autorizzare l’espatrio per ricevere cure migliori all’estero e il Bnp ha lanciato una serie di iniziative per sostenere la richiesta. Alcune personalità bengalesi hanno firmato un appello all’esecutivo e anche sulla stampa sono apparsi editoriali favorevoli a un gesto di magnanimità. Il ministero del Diritto, però, non ha ravvisato margini legali per l’autorizzazione. (segue) (Inn)