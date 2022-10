Francia: governo sblocca 275 milioni alle università per far fronte a rincari energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha sbloccato 275 milioni di euro per aiutare le università a far fronte ai rincari energetici. Lo ha annunciato la ministra dell'Insegnamento superiore, Sylvie Retailleau, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos". La prima parte di questi finanziamenti sarà versata a tutte le strutture, mentre la seconda verrà erogata caso per caso. "Questo fondo sarà utilizzato dagli istituti di insegnamento superiore come gli organismo di ricerca e i Crous (Centri regionali delle opere universitarie pubbliche a carattere amministrativo)", ha spiegato la ministra.(Frp)