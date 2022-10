Mattei: Urso, è eroe italiano, figura simbolo della capacità imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Enrico Mattei "è una figura simbolo della capacità imprenditoriale italiana, un 'eroe italiano' per quello che ha saputo realizzare in anni difficili con perseveranza e pervicacia, superando l’ostilità e l’incomprensione di molti. Un eroe a prescindere dalle modalità della sua morte su cui grava l’ombra di un atto criminale. Senza quella visione strategica sulle forniture energetiche non si sarebbe potuto realizzare il 'miracolo italiano' con le sue filiere industriali che oggi dobbiamo preservare. Mattei ha servito sino in fondo lo Stato perseguendo sempre e solo l’interesse nazionale. È un esempio per tutti noi, un modello di quel che vogliamo realizzare per il nostro Paese: l’autonomia strategica nel campo energetico in una logica di partnership con i Paesi produttori". Lo dichiara in una nota il ministro delle Imprese e del made in Italy, senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso.(Com)