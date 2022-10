Città metropolita Roma: delegata viabilità, al via lavori su Sp 23 Palombarese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono iniziati questa mattina i lavori per la sistemazione della pavimentazione stradale sulla strada provinciale 23/a Palombarese. I lavori interesseranno 5 chilometri di strada, dal km 31 al km 36, e prevedono la riqualificazione della pavimentazione stradale, lo sfalcio delle erbe, l'apposizione della segnaletica orizzontale e la sistemazione delle barriere stradali. Ringrazio gli uffici del dipartimento viabilità della Città Metropolitana di Roma per il costante lavoro che portano avanti ogni giorn". Lo si legge in una nota di Manuela Chioccia, Consigliera Delegata alla viabilità della Città metropolitana di Roma. (Com)