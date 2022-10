Sanità: Scarpa (Pd), creato intergruppo parlamentare a tutela e promozione salute mentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, su iniziativa di Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico, è nato l'intergruppo parlamentare per la tutela e la promozione della salute mentale. ""L'obiettivo è quello di promuovere a tutti i livelli una maggiore consapevolezza tra gli attori istituzionali, rispetto alla tutela della salute mentale, favorendo la nascita dei presupposti anche culturali per una nuova legislazione sul tema, nonché ovviamente la conseguente attività di proposta affinché sempre nuovi e progressivamente più incisivi passi avanti concreti siano fatti in questa direzione" ha dichiarato la politica veneta. "E' tempo di considerare la cura della salute e del benessere mentale come parte integrante del concetto di salute – ha poi aggiunto - servono risposte immediate e conseguenti da parte dello Stato da inserire nel nostro sistema di welfare in ottica universalistica. L'idea che possa accedere alle prestazioni psicologiche solo chi se lo può permettere e' fortemente inaccettabile è discriminatorio". (Rev)