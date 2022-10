Trasporti: Conftrastrasporto, dalla politica "sì" a chiamare ministero anche della Logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Conftrastrasporto-Confcommercio Paolo Uggè ribadisce la sua proposta (il ministero si chiami “dei Trasporti, della Logistica e delle Infrastrutture”), la politica risponde sì. È quanto è emerso oggi nel corso della tavola rotonda con gli esponenti politici, con la quale si sono chiusi i lavori del 7° Forum Internazionale dei Trasporti, a Roma, nella sede di Confcommercio. All’incontro hanno partecipato il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (Fratelli d’Italia), Raffaella Paita (Italia Viva), Paola De Micheli (Partito Democratico), Luca Squeri (Forza Italia), e Alessandro Morelli (Lega). “Siamo soddisfatti della risposta unanime dei politici, oggi, al nostro evento - dichiara il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè –. L’auspicio è che questa nostra proposta abbia un seguito concreto, e che i trasporti e la logistica tornino a essere centrali non solo rispetto ai temi del nostro settore, ma, come hanno dimostrato di essere anche nei momenti peggiori, in tutto il sistema economico del nostro Paese. La logistica è fondamentale per dare competitività all’Italia”. “Senza i trasporti e la logistica, le merci rimangono ferme nei piazzali”, conclude il presidente di Conftrasporto. (Rin)